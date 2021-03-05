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Kütahya'da orman yangını çıktı
Domaniç ilçesinde çıkan yangını söndürmek için çok sayıda ekip çalışma başlattı.
- AA
- 05.03.2021 - 14:46
- Güncelleme : 05.03.2021 - 14:55
Kütahya'nın Muhacirler köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ekibi sevk edildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor VİDEO