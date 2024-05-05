Kütahya'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

AA
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Sezer Demir yönetimindeki otomobil, Çavdarhisar-Gediz kara yolu Efendiköprüsü mevkiinde ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Demir ile araçtaki Semih Çelik'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan Kenan Demir ise ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mermer ocağı çalışanları
Araçtakilerin bölgedeki bir mermer ocağı çalışanları olduğu öğrenildi.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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