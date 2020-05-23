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- Kütahya'da otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü
Kütahya'da otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü
Kontrolden çıkan aracın direğe çarpması sonucu, sürücü İdris Katıran hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı Özcan Özer ise yaralandı.
- DHA
- 23.05.2020 - 09:17
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, İdris Katıran'ın(20) kullandığı 43 PL 548 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
2 YARALI
Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü İdris Katıran ile yanındaki arkadaşı Özcan Özer, bölgeye gelen ambulanslarla Hisarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan yaralılardan İdris Katıran tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özcan Özer, ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.