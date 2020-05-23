Dolar
6.8145
0.4007%
Euro
7.4299
-0.1156%
Altın
1734.68
0.4237%
Borsa
103024.34
0.3657%
G. Altın
380.163
0.7871%
Bitcoin
62977.43
1.5608%
15ºC
İstanbul
Sağanak yağış 15 C

    Kütahya'da otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

    Kontrolden çıkan aracın direğe çarpması sonucu, sürücü İdris Katıran hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı Özcan Özer ise yaralandı.
    • DHA
    • 23.05.2020 - 09:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Kütahya'da otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

    Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, İdris Katıran'ın(20) kullandığı 43 PL 548 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

    2 YARALI

    Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü İdris Katıran ile yanındaki arkadaşı Özcan Özer, bölgeye gelen ambulanslarla Hisarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Tedaviye alınan yaralılardan İdris Katıran tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Özcan Özer, ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Görüş Bildir