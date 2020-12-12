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    Kütahya’da otomobil takla attı: 2 ölü

    Şarampole düşen otomobilin içerisinde bulunan şoför ve eşi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 12.12.2020 - 08:56
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    Kütahya’da otomobil takla attı: 2 ölü

    Ali Kurnaz (60) yönetimindeki 64 DF 265 plakalı otomobil, Kütahya Emet-Çavdarhisar kara yolunun Yarış köyü mevkisinde kontrolden çıkıp takla atarak şarampole düştü.

    Kazada araç sürücüsü Ali Kurnaz ve araçta bulunan Fatma Kurnaz ağır yaralandı.

    KURTARILAMADI

    Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazada ağır yaralanan Ali Kurnaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kütahya’da otomobil takla attı: 2 ölü #1

    EŞİ DE GECE HAYATINI KAYBETTİ

    Ağır yaralı Fatma Kurnaz (54) ise Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından, kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde gece saatlerinde hayatını kaybetti.

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