Kütahya’da otomobil takla attı: 2 ölü

Şarampole düşen otomobilin içerisinde bulunan şoför ve eşi hayatını kaybetti.

Ali Kurnaz (60) yönetimindeki 64 DF 265 plakalı otomobil, Kütahya Emet-Çavdarhisar kara yolunun Yarış köyü mevkisinde kontrolden çıkıp takla atarak şarampole düştü.

Kazada araç sürücüsü Ali Kurnaz ve araçta bulunan Fatma Kurnaz ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Ali Kurnaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EŞİ DE GECE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı Fatma Kurnaz (54) ise Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından, kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde gece saatlerinde hayatını kaybetti.