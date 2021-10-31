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- Kütahya'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
Kütahya'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletin 78 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
- AA
- 31.10.2021 - 22:49
Kütahya-Eskişehir kara yolunda Coşkun K. yönetimindeki hafif ticari araç, bisikletiyle giden Ahmet Çetin'e (78) çarptı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Sağlık ekipleri, bisiklet sürücüsü Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Araç sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
YAŞLI ADAMIN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Yaşlı adamın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.