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    Kütahya'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

    Kütahya'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletin 78 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
    • AA
    • 31.10.2021 - 22:49
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    Kütahya'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü

    Kütahya-Eskişehir kara yolunda Coşkun K. yönetimindeki hafif ticari araç, bisikletiyle giden Ahmet Çetin'e (78) çarptı.

    Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Sağlık ekipleri, bisiklet sürücüsü Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Araç sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    Kütahya da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü #1

    YAŞLI ADAMIN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

    Yaşlı adamın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

    Kütahya da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü #2

    Kütahya da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü #3

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