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Kütahya'da otomobilin çarptığı iki kardeş biri can verdi

Kütahya'da otomobilin çarptığı iki kardeş biri can verdi

Benzin istasyonundan çıkarken çarptığı 16 yaşındaki gencin ölümüne neden olan sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.