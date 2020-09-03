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    Kütahya'da otomobilin çarptığı iki kardeş biri can verdi

    Benzin istasyonundan çıkarken çarptığı 16 yaşındaki gencin ölümüne neden olan sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
    • İHA
    • 03.09.2020 - 08:48
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    Kütahya'da otomobilin çarptığı iki kardeş biri can verdi

    Kütahya'dan Tavşanlı'ya seyir halinde olan O.Ç. yönetimindeki 43 ABA 930 plakalı otomobil, benzin istasyonunun marketinden alışveriş yapıp çıkarken, yolun karşısındaki Geven Mahallesi'ndeki evlerine dönmekte olan İlhan ve Rıfat Bilen isimli kardeşlere çarptı.

    Kazada 16 yaşındaki Rıfat Bilen olay yerinde hayatını kaybederken, 18 yaşındaki kardeşi İlhan Bilen yaralandı.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Yaralı İlhan Bilen, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Otomobil sürücüsü O.Ç., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

    Kütahya da otomobilin çarptığı iki kardeş biri can verdi #1

    Kütahya da otomobilin çarptığı iki kardeş biri can verdi #2(İLHAN BİLEN)

    Kütahya da otomobilin çarptığı iki kardeş biri can verdi #3

    Kütahya da otomobilin çarptığı iki kardeş biri can verdi #4(RIFAT BİLEN)

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