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- Kütahya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Kütahya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Ters yönde ilerleyen otomobil ile motosiklet çarpışınca, 66 yaşındaki otomobil sürücüsüyle 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Nazlı Asıldan çarpıştı. Genç kızın yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.
- DHA
- 19.07.2021 - 17:52
Saat 12.00 sıralarında Kütahya- Eskişehir karayolu fuar mevkisindeki kavşakta tarfik kazası meydana geldi.
Karşı şeride geçmek için ters yönde ilerleyen Ahmet Şen yönetimindeki 43 ACH 332 plakalı otomobil ile Nazlı Asıldan yönetimindeki 43 AAY 552 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, sürücüler Şen ile Asıldan yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla sürücüler Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
GENÇ KIZIN SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Yaralılardan Nazlı Asıldan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.