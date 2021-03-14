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Kütahya'da patates kızartırken evini yaktı

Kütahya'da patates kızartırken evini yaktı

Patates kızartmak isterken yangına neden olan şahıs, söndürmek isterken yaralandı. Yangın söndürülürken, mutfağın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.