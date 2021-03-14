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- Kütahya'da patates kızartırken evini yaktı
Kütahya'da patates kızartırken evini yaktı
- İHA
- 14.03.2021 - 11:54
Kütahya’da yaşayan Afganistan uyruklu Mustafa Mandalavi, evinin mutfağında patates kızartmak istedi. Tencerenin kızartma yağının kızışmasıyla yangın çıktı.
Perdelerin tutuşması nedeniyle çıkan yangın kısa sürede evin tamamını sararken, içerideki Afgan ailenin fertleri kendilerini güçlükle dışarıya attı.
YANGINDA YARALANDI
Mandalavi yangını kendi çabasıyla söndürmek isterken, elinden yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.
"BİR ANDA YANGIN ÇIKTI"
Yaralanan Mustafa Mandalavi, ambulanstaki ilk tedavisinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Mustafa Mandalavi, "Mutfakta patates kızartırken bir anda yangın çıktı. Söndürmek isterken elimi yaktım" dedi.
Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.