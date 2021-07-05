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    Kütahya'da, polis memuru aracın çarpması sonucu şehit oldu

    Tavşanlı'da, meydana gelen trafik kazasında görev yapan polis memuru Serhan Alışkan, kaza ile ilgili ölçüm yaparken başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu.
    • DHA
    • 05.07.2021 - 02:18
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 02:32
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    Kütahya'da, polis memuru aracın çarpması sonucu şehit oldu

    Kütahya'da, Tavşanlı Harmancık karayolu Derbent köyü yol ayrımında meydana gelen kaza ihbarı üzerine Tavşanlı Bölge Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Serhan Alışkan'ın da aralarında bulunduğu ekip olay yerine gitti.

    Yol üzerinde kaza ile ilgili ölçüm yapan polis memuru Serhan Alışkan'a, Harmancık istikametine giden M.Y. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

    METRELERCE SAVRULDU

    Metrelerce savrularak ağır yaralanan polis memuru Alışkan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kütahya da, polis memuru aracın çarpması sonucu şehit oldu #1

    HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

    Doktorların tüm müdahalesine rağmen polis memuru Alışkan şehit oldu.

    Araç sürücüsü M.Y. ise gözaltına alındı.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Kütahya da, polis memuru aracın çarpması sonucu şehit oldu #2

    Kütahya da, polis memuru aracın çarpması sonucu şehit oldu #3

    Kütahya da, polis memuru aracın çarpması sonucu şehit oldu #4

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