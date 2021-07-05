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Kütahya'da, polis memuru aracın çarpması sonucu şehit oldu

Kütahya'da, polis memuru aracın çarpması sonucu şehit oldu

Tavşanlı'da, meydana gelen trafik kazasında görev yapan polis memuru Serhan Alışkan, kaza ile ilgili ölçüm yaparken başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu.