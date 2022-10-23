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- Kütahya'da polis otosuna çarpan alkollü yakalandı
Kütahya'da polis otosuna çarpan alkollü yakalandı
Kullandığı hafif ticari araçla sivil polis otosuna çarparak kaçan Burak C.E., 7 kilometrelik takibin ardından yakalandı. Sürücünün 2.46 promil alkollü olduğu tespit edildi.
- 23.10.2022 - 14:17
Kütahya’da Burak C.E., gece yarısı Fatih Mahallesi’nde devriye gezen sivil polis aracına, kullandığı 43 AG 594 plakalı hafif ticari araçla arkadan çarptı.
Yaşanan olayın ardından Burak C.E., aracıyla kaçtı.
Hafif yaralanan polis memuru F.Ç., telsiz anonsu ile yardım istedi.
Yakalandı
Emniyet güçleri, mobese kameralarını da kullanarak sürücü Burak C.E.'yi yaklaşık 7 kilometre süren takibin ardından Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Zafertepe ışıklı kavşağında yakalayarak gözaltına alındı.
2.46 promil alkollü çıktı
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Burak C.E.’nin 2.46 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Emniyete götürüldü
DHA'nın haberine göre; şüpheli Burak C.E., ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.