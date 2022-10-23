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    Kütahya'da polis otosuna çarpan alkollü yakalandı

    Kullandığı hafif ticari araçla sivil polis otosuna çarparak kaçan Burak C.E., 7 kilometrelik takibin ardından yakalandı. Sürücünün 2.46 promil alkollü olduğu tespit edildi.
    • 23.10.2022 - 14:17
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    Kütahya'da polis otosuna çarpan alkollü yakalandı

    Kütahya’da Burak C.E., gece yarısı Fatih Mahallesi’nde devriye gezen sivil polis aracına, kullandığı 43 AG 594 plakalı hafif ticari araçla arkadan çarptı.

    Yaşanan olayın ardından Burak C.E., aracıyla kaçtı.

    Hafif yaralanan polis memuru F.Ç., telsiz anonsu ile yardım istedi.

    Yakalandı

    Emniyet güçleri, mobese kameralarını da kullanarak sürücü Burak C.E.'yi  yaklaşık 7 kilometre süren takibin ardından Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Zafertepe ışıklı kavşağında yakalayarak gözaltına alındı.

    2.46 promil alkollü çıktı

    Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Burak C.E.’nin 2.46 promil alkollü olduğu tespit edildi.

    Emniyete götürüldü

    DHA'nın haberine göre; şüpheli Burak C.E., ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.

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