Kütahya'da polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı Kütahya'da polisten kaçarken kaza yapan sürücünün ehliyetine 2030 yılına kadar el konulurken sürücüye alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından toplam 80 bin lira para cezası kesildi.

Göster Hızlı Özet Kütahya'da polisten kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı.

Sürücünün ehliyetine 2030 yılına kadar el konuldu ve toplam 80 bin lira ceza verildi.

Kütahya Şehir Hastanesi önünde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Kovalamaca Okmeydanı Mahallesi'nde sona erdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracın yan yatmasına neden oldu. Araçta bulunan ve yara almadan kurtulan 3 kişi, polis ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. EHLİYETİNE EL KONULDU Ehliyetine 2030 yılına kadar el konulan sürücüye alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından toplam 80 bin lira para cezası uygulandı.

