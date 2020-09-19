Dolar
7.5555
0.1166%
Euro
8.9623
0.0938%
Altın
1950.56
0.3276%
Borsa
1111.96
0.117%
G. Altın
473.93
0.468%
Bitcoin
82990.94
0.4052%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Kütahya'da polisten kaçan sürücüye arabasının parası kadar ceza

    Polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye 15 bin 87 TL trafik para cezası kesildi.
    • İHA
    • 19.09.2020 - 14:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kütahya'da polisten kaçan sürücüye arabasının parası kadar ceza

    Kütahya’da polisin “dur” ihtarına uymayan M.D. yönetimindeki plakasız araç, kaçmaya başladı.

    Trafik polislerinin uzun süre kovaladığı araç, Balıklı Mahallesi üzerinde bir otomobile de çarpınca, hızı kesildi ve sürücüsü yakalandı.

    EHLİYETSİZ ÇIKTI

    Motosikletli şahin timi tarafından Pirler Mahallesi'nde yakalanan aracın sürücüsü M.D.'nin ehliyetinin olmadığı, aracın plakasının 43 ABB 347 olduğu ortaya çıktı.

    Kütahya da polisten kaçan sürücüye arabasının parası kadar ceza #1

    UZUN SÜRE DİL DÖKTÜ

    Bir gece önce de polisin “dur” ihtarına uymayıp kaçan aracın sürücüsü olduğu belirlenen M.D., polise ceza yememek için uzun süre dil döktü.

    15 BİN 87 TL PARA CEZASI KESİLDİ

    Aracı bağlanan M.D.'ye toplamda 15 bin 87 TL trafik para cezası kesildi. Drift yaptığı da tespit edilen araç, 2 ay süre ile trafikten men edilerek otoparka çekildi.

    Kütahya da polisten kaçan sürücüye arabasının parası kadar ceza #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir