Kütahya'da polisten kaçan sürücüye arabasının parası kadar ceza

Polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye 15 bin 87 TL trafik para cezası kesildi.

Kütahya’da polisin “dur” ihtarına uymayan M.D. yönetimindeki plakasız araç, kaçmaya başladı.

Trafik polislerinin uzun süre kovaladığı araç, Balıklı Mahallesi üzerinde bir otomobile de çarpınca, hızı kesildi ve sürücüsü yakalandı.

EHLİYETSİZ ÇIKTI

Motosikletli şahin timi tarafından Pirler Mahallesi'nde yakalanan aracın sürücüsü M.D.'nin ehliyetinin olmadığı, aracın plakasının 43 ABB 347 olduğu ortaya çıktı.

UZUN SÜRE DİL DÖKTÜ

Bir gece önce de polisin “dur” ihtarına uymayıp kaçan aracın sürücüsü olduğu belirlenen M.D., polise ceza yememek için uzun süre dil döktü.

15 BİN 87 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Aracı bağlanan M.D.'ye toplamda 15 bin 87 TL trafik para cezası kesildi. Drift yaptığı da tespit edilen araç, 2 ay süre ile trafikten men edilerek otoparka çekildi.