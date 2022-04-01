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    Kütahya’da sahte altınları kuyumcuya satmak isterken yakalandı

    Sahte altınları kuyumcuya satmaya çalışan şüpheli, iş yeri sahibinin dikkati sayesinde yakalandı. o şüpheli ile araçta onu bekleyen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 01.04.2022 - 13:47
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    Kütahya’da sahte altınları kuyumcuya satmak isterken yakalandı

    Kütahya’nın Gediz ilçesindeki bir kuyumcu dükkanına giren M.F.Ü., İstanbul’dan otomobil almak için geldiğini ve elindeki altınları bozdurmak istediğini söyledi.

    Kuyumcu, M.F.Ü.'nün hareketlerinden şüphelenince altınları incelenmesi için atölyeye gönderdi.

    ÇAKTIRMADAN HIRSIZLIĞI BİLDİRDİ

    Atölyede yapılan incelemede altınların sahte olduğunu anlayan kuyumcu, şüpheliye fark ettirmeden polise haber verdi.

    Kuyumcu, şüpheliyi bir süre iş yerinde oyalarken; ihbarla harekete geçen Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerine baskın yaptı.

    POLİS SUÇÜSTÜ YAPTI

    M.F.Ü. ve onu dışarıda araçla bekleyen H.B., suçüstü yakalandı.

    Araçta ve şüphelilerin üstünde yapılan aramalarda, 25 sahte Ata altın ve 27 bin 900 lira ele geçirildi.

    Kütahya’da sahte altınları kuyumcuya satmak isterken yakalandı #1

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri için Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Soruşturma sürüyor.

    Kütahya’da sahte altınları kuyumcuya satmak isterken yakalandı #2

    Kütahya’da sahte altınları kuyumcuya satmak isterken yakalandı #3


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