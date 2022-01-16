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    Kütahya'da samanlıkta yangın çıktı

    Kütahya'da samanlıkta çıkan yangında yaklaşık 600 balya saman yandı.
    • İHA
    • 16.01.2022 - 23:41
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    Kütahya'da samanlıkta yangın çıktı

    Kütahya'nın Yenice köyünde saat 20.30 sularında Osman Bilgen’e ait samanlıkta elektrik kontağından yangın çıktı.

    Yangın, köye sevk edilen Emet ve Hisarcık belediyeleri ile Eti Bor itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik uğraşı sonucu söndürüldü.

    600 BALYA SAMAN KÜL OLDU

    Yangın sonrası samanlık kullanılamaz hale gelirken, samanlıkta bulunan yaklaşık 600 balya saman da kül oldu.

    Kütahya da samanlıkta yangın çıktı #1

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