- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kütahya'da samanlıkta yangın çıktı
Kütahya'da samanlıkta yangın çıktı
Kütahya'da samanlıkta çıkan yangında yaklaşık 600 balya saman yandı.
- İHA
- 16.01.2022 - 23:41
Kütahya'nın Yenice köyünde saat 20.30 sularında Osman Bilgen’e ait samanlıkta elektrik kontağından yangın çıktı.
Yangın, köye sevk edilen Emet ve Hisarcık belediyeleri ile Eti Bor itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik uğraşı sonucu söndürüldü.
600 BALYA SAMAN KÜL OLDU
Yangın sonrası samanlık kullanılamaz hale gelirken, samanlıkta bulunan yaklaşık 600 balya saman da kül oldu.