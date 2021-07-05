Kütahya'da şehit olan polisin Edirne'deki baba ocağına ateş düştü

Kazada yol güvenliği sağladığı sırada hafif ticari aracın çarpmasıyla şehit olan 46 yaşındaki polis memuru Serkan Alışkan'ın babası, "Allah kimseye evlat acısı göstermesin" dedi.

Dün saat 20.30 sıralarında Kütahya Tavşanlı- Harmancık kara yolunun Derbent köyü yol ayrımına kaza ihbarı üzerine, polis memuru Serhan Alışkan'ın da aralarında olduğu ekip, bölgeye gitti.

Yolda kazayla ilgili ölçüm yapan Alışkan'a, M.Y. yönetimindeki 43 AG 966 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Metrelerce savrulup, ağır yaralanan Alışkan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

ACI HABER AİLEYE VERİLDİ

Evli ve 1 çocuk babası Serkan Alışkan'ın acı haberi, Edirne'de yaşayan ailesine verildi. Alışkan'ın Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki babaevine dev Türk bayrağı asıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da baba Fahri Alışkan ile anne Emine Alışkan'a taziyede bulundu. Taziye ziyareti sonrası şehit Serhan Alışkan için mevlit okutuldu.

"ÇOK ERKEN GİTTİ"

Şehidin babası Fahri Alışkan, oğlunun Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden 1,5 yıl önce geçici görevle Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine gönderildiğini söyledi. 2 polis memuru oğlundan 1'ini şehit verdiğini belirten Alışkan, "Çok erken gitti. Evlat sevilir ama benimkiler başkaydı. Yüksek sesle bile bana hiç konuşmamıştı. Çok saygılıydı. Allah kimseye evlat acısını göstermesin" dedi.

"BAYRAMDAN SONRA GİDECEKLERDİ, NASİP OLMADI"

Şehit oğlunun 1 hafta önce izinli olduğunu ve iznini yanında geçirdiği anlatan Alışkan, "Buradan gitti zaten. Yaklaşık 8 aydır Kütahya'da görevliydi. Eşi Babaeski'de öğretmen. Tam ev tuttu, haftaya bayramdan sonra gideceklerdi ama nasip olmadı, gidemediler." diye konuştu.

Şehit polis memuru Serkan Alışkan, Selimiye Camii'nde ikindi vakti kılanan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

































