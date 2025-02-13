Kütahya'da şizofreni hastası koca ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı

Kütahya merkez Alipaşa Mahallesi'nde şizofreni hastası olduğu öğrenilen Y.G., ayrı yaşadığı eşi G.G.'nin kaldığı eve gitti.
Bir süre sonra ikili arasında çıkan tartışmada Y.G., G.G.'yi tornavida ile 18 yerinden yaralayıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan G.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
YAKALANDI
Kaçan şüpheli Y.G.'nin bir süre ormanda saklandığı belirlendi.
Araştırmalarını sürdüren Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Y.G.'nin Alipaşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi üzerinde olduğunu belirledi.
Cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alınan Y.G., sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi için emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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