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    Kütahya'da suç makinası dolandırıcı yakalandı

    Fatura ödeme merkezi adı altında açtığı iş yerleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan ve toplam 333 yıl cezası bulunan firari cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 17.09.2021 - 21:14
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 21:32
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    Kütahya'da suç makinası dolandırıcı yakalandı

    Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, firari hükümlü 40 yaşındaki H.İ.'nin Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki evinde olduğu ihbarında bulunuldu.

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler H.İ.'nin evine operasyon düzenledi.

    308 SUÇ DOSYASI

    Hakkında 308 suç dosyası bulunan H.İ. yakalanarak gözaltına alındı.

    Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. H.İ., "Neden çekiyorsunuz, ben adam mı öldürdüm? Çekmeyin." dedi.

    Kütahya'da suç makinası dolandırıcı yakalandı VİDEO

    333 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZA

    Yüzlerce kişinin açtığı davalardan yargılanan ve 333 yıl hapis cezası kesinleşen H.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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