Kütahya'da süt siparişi götürdüğü evin sahibi tarafından öldürüldü

Süt siparişini götürdüğü evin sahibi tarafından vurulan 68 yaşındaki Mehmet Akpınar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı Halil A., gözaltına alındı.

Kütahya'da Gediz ilçesine bağlı Köpenez köyünde hayvancılık yapan Mehmet Akpınar, kendisine sipariş veren Halil A.'nın evine süt götürdü.

Mehmet Akpınar, Halil A. tarafından henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla vurulması sonucu ağır yaralandı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamadı

Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Akpınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre, jandarma tarafından gözaltına alınan Halil A.'nın, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve geçen yıl eşinin intihar ettiği öğrenildi.