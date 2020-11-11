Kütahya’da taciz şüphelisinin çalılıklar arasındaki yaşam alanı bulundu

Bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla aranan 24 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince bir arkadaşının evinde saklanırken yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya’nın Hamidiye Mahallesi’nde oturan ve hırsızlık, kasten yaralama gibi birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenilen Süleyman G. (24), geçen eylül ayında bir kadına cinsel tacizde bulundu.

Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Süleyman G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Süleyman G.’nin yakalanması için çalışma başlatırken, gidebileceği adresleri kontrol etti.

Ancak şüpheliye ulaşamadı.

POLİS ELEKTRİK TAMİRCİSİ KILIĞINA GİRİP, YAKALADI

Yapılan araştırmaların ardından Süleyman G.’nin, evinin yakınındaki ormanlık alandaki çalılıklar arasında gizlendiği tespit edildi.

Şüphelinin kendine kurduğu yaşam alanında; kullandığı yatak, battaniye, su ve yiyecek bulundu.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, Süleyman G.’nin Hisarcık ilçesindeki arkadaşının köy evinde gizlendiği tespit edildi.

Elektrik tamircisi kılığına giren polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Süleyman G. yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

Kütahya Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen Süleyman G., çıkarıldığı mahkemece ’cinsel taciz’ suçlamasıyla tutuklanarak Kütahya E Tipi cezaevine konuldu.