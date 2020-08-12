Dolar
7.3205
1.6086%
Euro
8.6194
1.6115%
Altın
1933.98
1.1479%
Borsa
1112.26
0.199%
G. Altın
454.139
2.5632%
Bitcoin
84291.2
3.4813%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Kütahya'da tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı

    Tartıştığı arkadaşı Murat İ. tarafından bıçaklanan 31 yaşındaki Hakan Sarı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 12.08.2020 - 13:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kütahya'da tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı

    Kütahya'nın Alipaşa Mahallesi'ne bağlı Zafer Meydanın'da bulunan bir iş yeri önünde, Murat İ. ile arkadaşı olduğunu öğrenilen Hakan Sarı arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Murat İ., Hakan Sarı'yı kalbinden bıçakla yaraladı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Kütahya da tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı #1

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Şüpheli Murat İ. ise Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak, gözaltına alındı.

    Emniyete götürülen Murat İ.'nin geçen nisan ayında cezavinden çıktığı, 25 Mayıs'ta ise yine bıçaklı kavga olayına karıştığı belirtildi. Murat İ.'nin sorgusu sürüyor.

    Kütahya da tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı #2

    Görüş Bildir