Kütahya'da tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçakladı

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Tartıştığı arkadaşı Murat İ. tarafından bıçaklanan 31 yaşındaki Hakan Sarı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Alipaşa Mahallesi'ne bağlı Zafer Meydanın'da bulunan bir iş yeri önünde, Murat İ. ile arkadaşı olduğunu öğrenilen Hakan Sarı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat İ., Hakan Sarı'yı kalbinden bıçakla yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Şüpheli Murat İ. ise Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Murat İ.'nin geçen nisan ayında cezavinden çıktığı, 25 Mayıs'ta ise yine bıçaklı kavga olayına karıştığı belirtildi. Murat İ.'nin sorgusu sürüyor.