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- Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
Simav ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
- İHA
- 28.03.2022 - 02:07
Simav-Harmancık karayolu Galericiler Sitesi mevkiinde, H.D. yönetimindeki 10 ABA 371 plakalı otomobil, O.A. idaresindeki 43 ACT 594 plakalı otomobil ve H.S. yönetimindeki araç çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada, araçlarda bulunan O.A., H.S., T.Ç., D.Ç. ve 6 yaşındaki Ensar Erkul yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Simav Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedai altına alındı.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI
Yaralılardan 6 yaşındaki Ensar Erkul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.