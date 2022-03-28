Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Simav ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Simav-Harmancık karayolu Galericiler Sitesi mevkiinde, H.D. yönetimindeki 10 ABA 371 plakalı otomobil, O.A. idaresindeki 43 ACT 594 plakalı otomobil ve H.S. yönetimindeki araç çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araçlarda bulunan O.A., H.S., T.Ç., D.Ç. ve 6 yaşındaki Ensar Erkul yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Simav Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedai altına alındı.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Yaralılardan 6 yaşındaki Ensar Erkul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.