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- Kütahya'da traktörden düşen adam hayatını kaybetti
Kütahya'da traktörden düşen adam hayatını kaybetti
Rüzgardan uçan şapkasını yakalamaya çalışırken düşüp yaralanan Mehmet Kaptan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- DHA
- 02.09.2020 - 16:20
- Güncelleme : 02.09.2020 - 16:20
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde traktör kullanan Seyfullah Kaptan, rüzgardan uçan şapkasını yakalamak isterken, traktörden düşerek ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 65 yaşındaki Mehmet Kaptan, hayatını kaybetti.
Domaniç İlçe Jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.