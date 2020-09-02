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    Kütahya'da traktörden düşen adam hayatını kaybetti

    Rüzgardan uçan şapkasını yakalamaya çalışırken düşüp yaralanan Mehmet Kaptan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 02.09.2020 - 16:20
    • Güncelleme : 02.09.2020 - 16:20
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    Kütahya'da traktörden düşen adam hayatını kaybetti

    Kütahya'nın Domaniç ilçesinde traktör kullanan Seyfullah Kaptan, rüzgardan uçan şapkasını yakalamak isterken, traktörden düşerek ağır yaralandı.

    KURTARILAMADI

    İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 65 yaşındaki Mehmet Kaptan, hayatını kaybetti.

    Domaniç İlçe Jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kütahya da traktörden düşen adam hayatını kaybetti #1

    Kütahya da traktörden düşen adam hayatını kaybetti #2

    Kütahya da traktörden düşen adam hayatını kaybetti #3

    Kütahya da traktörden düşen adam hayatını kaybetti #4

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