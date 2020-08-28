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    Kütahya’da 'üfürükçü hoca'ya taciz iddiası

    Psikolojik rahatsızlığı bulunanları tedavi ettiği öne sürülen ve ‘üfürükçü hoca’ olarak tanınan H.A., 2 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
    • DHA
    • 28.08.2020 - 14:48
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 14:48
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    Kütahya’da 'üfürükçü hoca'ya taciz iddiası

    Kütahya’da yaşayan H.U. (23) ve halası G.A. (42), uzun süredir gördükleri psikolojik tedaviden sonuç alamayınca halk arasında ‘üfürükçü hoca’ olarak bilinen H.A.’nın (67) Evliya Çelebi Mahallesi’ndeki evine gitti.

    'CİNSEL TACİZ' İDDİASI

    İddiaya göre H.A., farklı zamanlarda para karşılığında yaptığı seanslarda 2 kadına cinsel tacizde bulundu.

    Kadınların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.A., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü.

    Kütahya’da üfürükçü hoca ya taciz iddiası #1

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Taciz iddialarını kabul etmeyen H.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüpheli H.A.’nın yapılan kontrolünde taahhüt ettiği borcunu ödemediği gerekçesiyle hakkında ‘yakalama emri’ olduğu tespit edildi.

    Soruşturma devam ediyor.

    Kütahya’da üfürükçü hoca ya taciz iddiası #2

    Kütahya’da üfürükçü hoca ya taciz iddiası #3

    Kütahya’da üfürükçü hoca ya taciz iddiası #4

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