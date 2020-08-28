Kütahya’da 'üfürükçü hoca'ya taciz iddiası

Psikolojik rahatsızlığı bulunanları tedavi ettiği öne sürülen ve ‘üfürükçü hoca’ olarak tanınan H.A., 2 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.