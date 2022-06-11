Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.0116
-1.34%
Dolar
17.1104
-0.04%
Altın
1.03
1.01%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
494.285
-1.92%
BTXN Coin
9.83
-6.11%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Kütahya'da uyuşturucuları sırt çantasına sakladılar

    Polis tarafından arama yapılan otomobilde, sırt çantasında bulunan 1647 uyuşturucu hap ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
    • 11.06.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 18:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kütahya'da uyuşturucuları sırt çantasına sakladılar

    Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.I.D. isimli şahsın il dışından uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Savcılık talimatıyla takibe alınan H.I.D.’nin otomobili kent girişinde durduruldu.

    Çantadan 1647 adet uyuşturucu çıktı

    İHA'nın haberine göre; yapılan aramalarda sırt çantasında bulunan 1647 uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Sürücü gözaltında

    Gözaltına alınan H.I.D. ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

    Kütahya'da uyuşturucuları sırt çantasına sakladılar VİDEO

    Kütahya da uyuşturucuları sırt çantasına sakladılar #1

    Kütahya da uyuşturucuları sırt çantasına sakladılar #2

    Kütahya da uyuşturucuları sırt çantasına sakladılar #3

    Kütahya da uyuşturucuları sırt çantasına sakladılar #4


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    'Van, o birilerini yolda bırakacaktır'
    Gündem

    'Van, o birilerini yolda bırakacaktır'

    525 yolculu dev yolcu gemisi Bodrum’da
    Ekonomi

    525 yolculu dev yolcu gemisi Bodrum’da

    Görüş Bildir