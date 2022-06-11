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- Kütahya'da uyuşturucuları sırt çantasına sakladılar
Kütahya'da uyuşturucuları sırt çantasına sakladılar
Polis tarafından arama yapılan otomobilde, sırt çantasında bulunan 1647 uyuşturucu hap ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
- 11.06.2022 - 17:43
- Güncelleme : 11.06.2022 - 18:07
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.I.D. isimli şahsın il dışından uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Savcılık talimatıyla takibe alınan H.I.D.’nin otomobili kent girişinde durduruldu.
Çantadan 1647 adet uyuşturucu çıktı
İHA'nın haberine göre; yapılan aramalarda sırt çantasında bulunan 1647 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sürücü gözaltında
Gözaltına alınan H.I.D. ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.
Kütahya'da uyuşturucuları sırt çantasına sakladılar VİDEO