Kütahya'da üzerine televizyon düşmesi sonucu can veren bebeğe veda

İHA
Kütahya'da yürek burkan bir olay yaşandı.
Yaklaşık 50 gün önce Tavşanlı ilçesindeki evlerinde oyun oynayan 2,5 yaşındaki Ali Mert Atasoy'un üzerine televizyon düştü.
Feci olay sonucu ağır yaralanan Ali Mert Atasoy, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Hayata tutunamadı
Ali Mert'ten kötü haber geldi.
Minik çocuk haftalardır tedavi gördüğü hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son yolculuğuna uğurlandı
50 günlük yaşam savaşını kaybeden Ali Mert Atasoy’un cenazesi, Hisarcık ilçesi Merkez Çarşı Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.