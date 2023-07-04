Kütahya'da üzerine televizyon düşmesi sonucu can veren bebeğe veda
İHA

Kütahya'da yürek burkan bir olay yaşandı.

Yaklaşık 50 gün önce Tavşanlı ilçesindeki evlerinde oyun oynayan 2,5 yaşındaki Ali Mert Atasoy'un üzerine televizyon düştü.

Feci olay sonucu ağır yaralanan Ali Mert Atasoy, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Hayata tutunamadı

Ali Mert'ten kötü haber geldi.

Minik çocuk haftalardır tedavi gördüğü hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son yolculuğuna uğurlandı

50 günlük yaşam savaşını kaybeden Ali Mert Atasoy’un cenazesi, Hisarcık ilçesi Merkez Çarşı Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kütahya'da üzerine televizyon düşmesi sonucu can veren bebeğe veda