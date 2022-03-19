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    Kütahya'da vurduğu husumetlisini arabaya alıp jandarmaya gitti

    Husumetli olduğu B.Y.'yi silahla başından yaraladıktan sonra aracına bindiren A.T., gittiği jandarma karakoluna teslim oldu.
    • DHA
    • 19.03.2022 - 13:10
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    Kütahya'da vurduğu husumetlisini arabaya alıp jandarmaya gitti

    Dün öğle saatlerinde Kütahya'nın merkeze bağlı Siner köyünde A.T. ile husumetlisi B.Y. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

    A.T., silahla başından vurup yaraladığı B.Y.'yi, 11 SK 226 plakalı aracına bindirerek, gittiği Kütahya OSB Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim oldu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    B.Y., jandarma tarafından çağırılan sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. A.T.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kütahya da vurduğu husumetlisini arabaya alıp jandarmaya gitti #1

    Kütahya da vurduğu husumetlisini arabaya alıp jandarmaya gitti #2

    Kütahya da vurduğu husumetlisini arabaya alıp jandarmaya gitti #3

    Kütahya da vurduğu husumetlisini arabaya alıp jandarmaya gitti #4

    Kütahya da vurduğu husumetlisini arabaya alıp jandarmaya gitti #5


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