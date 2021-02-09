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    Kütahya’da yaban domuzuna çarpan otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

    Yaban domuzuna çarpan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 09.02.2021 - 08:31
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 09:27
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    Kütahya’da yaban domuzuna çarpan otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

    Tuncay Damrık'ın (32) kullandığı 43 ABT 239 plakalı araç, Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Hisarbey köyünde seyir halindeyken önüne çıkan yaban domuzuna çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

    Araç içinde yolcu olan Erdoğan Damrık (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Tuncay Damrık, Ayşe Damrık (32) ve Hatice Damrık (36) da kazada yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada hayatını kaybeden Erdoğan Damrık, Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna, yaralılar Tuncay Damrık, Ayşe Damrık ve Hatice Damrık ise ilk müdahalelerinden sonra, aynı hastanede acil servise kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kütahya’da yaban domuzuna çarpan otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı #1

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