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    Kütahya'da yağmurda kayan araç, ağaca çarptı

    Sağanağın ardından kayganlaşan yolda kontrolünden çıkan otomobille ağaca çarpan Batuhan Demirci, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 22.06.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 18:06
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    Kütahya'da yağmurda kayan araç, ağaca çarptı

    Öğle saatlerinde, Kütahya-Tavşanlı yolunda trafik kazası meydana geldi.

    Batuhan Demirci'nin kullandığı 43 ABZ 471 plakalı otomobil, yağmurun ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, ağaca çarptı.

    Kazada sürücü Demirci, yaralandı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Demirci'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Batuhan Demirci, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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