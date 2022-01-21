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    Kütahya'da yanan evi kar topu ile söndürmeye çalıştılar

    Kütahya’da 2 katlı ahşap ev küle döndü. Yaşlı bir vatandaş yanmaktan son anda kurtarıldı. Köylüler, yanan evi kartopu ile söndürmeye çalıştı.
    • İHA
    • 21.01.2022 - 22:58
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    Kütahya'da yanan evi kar topu ile söndürmeye çalıştılar

    Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Mehmet Kaynak'ın  oturduğu 2 katlı evde yangın çıktı.

    Durumun bildirilmesi üzerine Domaniç ve Çukurca itfaiyeleri harekete geçti. Hava şartlarından dolayı bazı itfaiyeler aşırı kar ve buzdan dolayı yolda kalırken olay mahalline ulaşan bir itfaiye de yangını kontrol altında tutmaya çalıştı.

    KÖYLÜLER KAR TOPUYLA YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

    Bu arada, köylüler yangını kartopuyla söndürmeye çalışırken, evde mahsur kalan 83 yaşındaki Mehmet Kaynak, köylüler tarafından kurtarıldı. Diğer itfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla söndürülen yangında, 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

    Kütahya da yanan evi kar topu ile söndürmeye çalıştılar #1

    Kütahya da yanan evi kar topu ile söndürmeye çalıştılar #2

    Kütahya da yanan evi kar topu ile söndürmeye çalıştılar #3

    Kütahya da yanan evi kar topu ile söndürmeye çalıştılar #4

    Kütahya da yanan evi kar topu ile söndürmeye çalıştılar #5


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