Kütahya'da yangın: İki ev ve bir ahır küle döndü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhler köyünde, Yaşar K.’ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede Hasan Hüseyin K.’ya ait eve sıçradı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye Hisarcık Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

2 EV VE BİR AHIR KÜL OLDU

Yangında iki ev ve bir ahır tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.