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    Kütahya'da yangında 83 yaşındaki kadın öldü

    Yalnız yaşayan 83 yaşındaki Halime Bardakçı, iki katlı ahşap evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 08.04.2021 - 18:13
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    Kütahya'da yangında 83 yaşındaki kadın öldü

    Kütahya Gediz'in Erdoğmuş köyünde yalnız yaşayan Halime Bardakçı'ya ait iki katlı ahşap evde, saat 00.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede büyüyen yangına, Gediz ve çevre ilçelerin itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

    MORGA GÖNDERİLDİ

    Ekipler yangını 3 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Eve giren itfaiyeciler, Bardakçı'nın cansız bedenini buldu.

    Dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren Bardakçı'nın cesedi, Gediz Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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