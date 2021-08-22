Kuruyan bir çeşmenin yanında susuzluktan bitkin vaziyette adeta ölümü bekleyen bir geyik yavrusu kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kütahya’nın Seyitgazi ilçesinde yaşayan Mehmet Turhan isimli vatandaş, kuruyan bir çeşmenin yanında susuzluktan bitkin vaziyette adeta ölümü bekleyen bir geyik yavrusu buldu.

Turhan, yetkilileri arayarak yavru geyiğin durumuyla alakalı bilgi verdi.

SUSUZLUKTAN ÖLMEK ÜZEREYDİ

Turhan, "Bölgedeki bir çok çeşme yeterli yağış olmadığı için kurudu. Yetkililerin bu duruma çare bulmasını istiyoruz. Görüldüğü gibi geyik yavrusu su ihtiyacı için çeşmeye gelmiş. Ancak çeşme kuruduğu ve su bulamadığı için susuzluktan bitap düşmüş" dedi.

Turhan, ölmekten son anda kendisi tarafından kurtarılan geyik yavrusunun, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiğini bildirdi.

Kütahya'da yavru geyik ölmek üzereyken kurtarıldı ViDEO