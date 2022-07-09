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- Kütahya'da yola atlayan kurbanlık kazada hayatını kaybetti
Kütahya'da yola atlayan kurbanlık kazada hayatını kaybetti
Otomobilin başıboş gezerken çarptığı kurbanlık öldü. Aracın sürücüsü Abdurrahman Y. ise yaralandı.
- 09.07.2022 - 15:18
Kütahya Tavşanlı'da Abdurrahman Y., 70 AAB 901 plakalı otomobiliyle sokakta başıboş dolaşan kurbanlığa çarptı.
Kazada otomobilde hasar oluşurken, sürücü Abdurrahman Y. hafif yaralandı.
Kurbanlık öldü
Otomobilin çarptığı hayvan ise öldü. Abdurrahman Y., ayakta tedavi edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.