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    Kütahya'da yola atlayan kurbanlık kazada hayatını kaybetti

    Otomobilin başıboş gezerken çarptığı kurbanlık öldü. Aracın sürücüsü Abdurrahman Y. ise yaralandı.
    • 09.07.2022 - 15:18
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    Kütahya'da yola atlayan kurbanlık kazada hayatını kaybetti

    Kütahya Tavşanlı'da Abdurrahman Y., 70 AAB 901 plakalı otomobiliyle sokakta başıboş dolaşan kurbanlığa çarptı.

    Kazada otomobilde hasar oluşurken, sürücü Abdurrahman Y. hafif yaralandı.

    Kurbanlık öldü

    Otomobilin çarptığı hayvan ise öldü. Abdurrahman Y., ayakta tedavi edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kütahya da yola atlayan kurbanlık kazada hayatını kaybetti #1

    Kütahya da yola atlayan kurbanlık kazada hayatını kaybetti #2

    Kütahya da yola atlayan kurbanlık kazada hayatını kaybetti #3


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