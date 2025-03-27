Kütahya'da yolcu otobüsünde piton yılanı bulundu

İHA

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durdurulan İstanbul-Antalya seferini yapan şehirlerarası otobüste yapılan kontrollerde kime ait olduğu bilinmeyen karton kutu içerisinde piton yılanı bulundu.

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan piton yılanı önce Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürüldü, daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesine teslim edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer karton kutu içerisinde gönderilen yılanın kim tarafından ve kime gönderildiğine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti.