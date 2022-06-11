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    Kütahya'daki bakkalın veresiye defterinden uyuşturucu çıktı

    Uyuşturucu ihbarıyla operasyon başlatan ekipler, bakkal işletmecisinin veresiye defterine ve kol saatinin içine gizlenmiş metamfetamin buldu.
    • 11.06.2022 - 17:59
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    Kütahya'daki bakkalın veresiye defterinden uyuşturucu çıktı

    Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.K. isimli şahsın işlettiği bakkal dükkanında, uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Takibe alınan dükkandan çıkan 2 kişinin üst aramasında 1,58 gram metamfetamin ele geçirildi.

    Şahıs gözaltında

    Savcılık talimatıyla bakkal dükkanına baskın yapan polis ekipleri, H.K.’yi yakalayıp gözaltına aldı.

    Kütahya daki bakkalın veresiye defterinden uyuşturucu çıktı #1

    Defterinin arasından ve kol saatinden uyuşturucu çıktı

    İş yerinde yapılan aramalarda ise veresiye defterinin arasında ve kol saatine gizlenmiş toplam 4,78 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu satışında kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

    H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üzerlerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi hakkında ise ‘kullanmak için uyuşturucu bulundurmak’ suçlamasıyla işlem başlatıldı.


    Kütahya daki bakkalın veresiye defterinden uyuşturucu çıktı #2

    Kütahya daki bakkalın veresiye defterinden uyuşturucu çıktı #3

    Kütahya daki bakkalın veresiye defterinden uyuşturucu çıktı #4

    Kütahya daki bakkalın veresiye defterinden uyuşturucu çıktı #5


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