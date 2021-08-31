Saat 14.04’te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Afyon’da bir ahır duvarının yıkılmasına sebep oldu.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, saat 14.00 sıralarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşanan kısa süreli sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Afyonkarahisar'da, ev ve iş yerlerinde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, kendilerini dışarı attı.

Afyonkarahisar Valiliği, "Komşumuz Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5 büyüklüğünde meydana gelen deprem Afyonkarahisar'da da hissedildi. Şu ana dek bizlere ulaşan herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Komşumuz Kütahya'ya ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.

Vali Vekili Mehmet Keklik de kentte depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun kendilerine ulaşmadığını bildirdi.

GÜNEŞ ENERJİSİ PANELİ ZARAR GÖRDÜ

Meydana gelen deprem, İhsaniye ilçesine bağlı Üçlerkayası köyünde, bir ahır duvarının yıkılmasına sebep oldu.

Duvarın yıkılmasıyla binadaki güneş enerjisi paneli zarar gördü.

Kısa süreli sarsıntı, köydeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

SAĞA SOLA KAÇIŞTILAR

Ayrıca, başka bir ahırda deprem anına ilişkin görüntüler, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, ahırda bulunan hayvantıların sarsıntıyı hissetmesiyle sağa sola kaçıştığı anlar yer aldı.

Kütahya’daki deprem, Afyonkarahisar’da ahır duvarını yıktı VİDEO

