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Kütahya'daki iplik fabrikasında bulunan çukurda ceset çıktı

Kütahya'daki iplik fabrikasında bulunan çukurda ceset çıktı

Cesedin asker firarisi olan bir kişiye ait olduğu tespit edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.