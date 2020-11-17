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- Kütahya'daki iplik fabrikasında bulunan çukurda ceset çıktı
Kütahya'daki iplik fabrikasında bulunan çukurda ceset çıktı
Cesedin asker firarisi olan bir kişiye ait olduğu tespit edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
- DHA
- 17.11.2020 - 07:57
Kütahya'nın Gediz ilçesi Dayınlar Mahallesi'ndeki atıl durumda bulunan iplik fabrikasının sahasındaki çukurda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin hayatın kaybettiği tespit edildi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK
Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin, asker firarisi olan D.M.C.'ye ait olduğu saptandı. D.M.C.'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.