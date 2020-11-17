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    Kütahya'daki iplik fabrikasında bulunan çukurda ceset çıktı

    Cesedin asker firarisi olan bir kişiye ait olduğu tespit edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
    • DHA
    • 17.11.2020 - 07:57
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    Kütahya'daki iplik fabrikasında bulunan çukurda ceset çıktı

    Kütahya'nın Gediz ilçesi Dayınlar Mahallesi'ndeki atıl durumda bulunan iplik fabrikasının sahasındaki çukurda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin hayatın kaybettiği tespit edildi.

    KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

    Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin, asker firarisi olan D.M.C.'ye ait olduğu saptandı. D.M.C.'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kütahya daki iplik fabrikasında bulunan çukurda ceset çıktı #1

    Kütahya daki iplik fabrikasında bulunan çukurda ceset çıktı #2

    Kütahya daki iplik fabrikasında bulunan çukurda ceset çıktı #3

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