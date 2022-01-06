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    Kütahya'daki taksinin polisten kaçma anı kamerada

    Fuatpaşa Mahallesi üzerinde denetim yapan polislerin, yolcu yönlendirmesiyle 'Dur' ihtarına uymayan taksi, ışıklarda yakalandı. Şüpheli yolcuların üzerinden ise uyuşturucu çıktı.
    • DHA
    • 06.01.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 15:18
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    Kütahya'daki taksinin polisten kaçma anı kamerada

    Kütahya'nın Fuatpaşa Mahallesi'nde denetim gerçekleştiren polis ekipleri, 2 yolcusu olan taksiye 'Dur' ihtarında bulundu.

    Polis ekiplerinin ihtarına, yolcuların yönlendirmesiyle uymayan taksinin peşine düştü.

    IŞIKLARA TAKILINCA YAKALANDILAR

    Kovalamaca sonucu trafik ışıklarında yakalanan şüpheliler polise direndi. Ardından ise M.K.Y. ve E.Y. isimli şüpheliler gözaltına aldını.

    ÜZERLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 28 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, bıçak ve hassas terazi ele geçirildi.

    Kütahya'daki taksinin polisten kaçma anı kamerada VİDEO

    TUTUKLANDILAR

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K.Y. ve E.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Kütahya daki taksinin polisten kaçma anı kamerada #1

    Kütahya daki taksinin polisten kaçma anı kamerada #2

    Kütahya daki taksinin polisten kaçma anı kamerada #3

    Kütahya daki taksinin polisten kaçma anı kamerada #4

    Kütahya daki taksinin polisten kaçma anı kamerada #5

    Kütahya daki taksinin polisten kaçma anı kamerada #6


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