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- Kütahya'daki taksinin polisten kaçma anı kamerada
Kütahya'daki taksinin polisten kaçma anı kamerada
Fuatpaşa Mahallesi üzerinde denetim yapan polislerin, yolcu yönlendirmesiyle 'Dur' ihtarına uymayan taksi, ışıklarda yakalandı. Şüpheli yolcuların üzerinden ise uyuşturucu çıktı.
- DHA
- 06.01.2022 - 15:10
- Güncelleme : 06.01.2022 - 15:18
Kütahya'nın Fuatpaşa Mahallesi'nde denetim gerçekleştiren polis ekipleri, 2 yolcusu olan taksiye 'Dur' ihtarında bulundu.
Polis ekiplerinin ihtarına, yolcuların yönlendirmesiyle uymayan taksinin peşine düştü.
IŞIKLARA TAKILINCA YAKALANDILAR
Kovalamaca sonucu trafik ışıklarında yakalanan şüpheliler polise direndi. Ardından ise M.K.Y. ve E.Y. isimli şüpheliler gözaltına aldını.
ÜZERLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 28 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, bıçak ve hassas terazi ele geçirildi.
Kütahya'daki taksinin polisten kaçma anı kamerada VİDEO
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K.Y. ve E.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.