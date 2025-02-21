Kütahyalı iş adamının cansız bedeni bulundu

İHA

Kütahya merkez Menderes Bulvarı'ndaki dairesinde yaşayan iş adamı Gürol Kırçı'dan haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Gürol Kırçı'nın yakınları ile birlikte adrese gelen ekipler içeri girdiklerinde Kırçı'nın cansız bedenini buldu.

OTOPSİ YAPILACAK

Kırçı'nın cesedi kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Gürol Kırçı'nın kalp rahatsızlığı bulunduğu öne sürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.