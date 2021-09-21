Kütahya'da şerit ihlali ölüm getirdi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muzaffer Şahin (50) yönetimindeki 64 AS 340 plakalı otomobil, Gediz-Kütahya karayolu üzerindeki Yunuslar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Sami Alaca yönetimindeki 43 SE 930 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, sürücü Muzaffer Şahin, yanında bulunan kızı Fadime Şahin (20) ve yeğeni Demet Aksu (24) ile diğer otomobilin sürücüsü Sami Alaca yaralandı.

20 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ DA KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Çavdarhisar Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Kazada ağır yaralanan Fadime Şahin ile otomobil sürücüsü Sami Alaca, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Diğer yaralıların da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.