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- Kuveyt'te zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
Kuveyt'te zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
Subah el-Ahmed kentinde 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
- İHA
- 17.07.2020 - 07:20
Kuveyt'in Subah el-Ahmed kentinde bulunan Wafra yolunda 20 aracın birbirine girdi.
Meydana gelen zincirleme trafik kazasında,1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
KUM FIRTINASI NEDENİYLE KAZA OLDU
Yetkililer, kazanın kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yaşandığını açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kuveyt'te zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı VİDEO