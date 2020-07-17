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    Kuveyt'te zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı

    Subah el-Ahmed kentinde 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
    • İHA
    • 17.07.2020 - 07:20
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    Kuveyt'te zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı

    Kuveyt'in Subah el-Ahmed kentinde bulunan Wafra yolunda 20 aracın birbirine girdi.

    Meydana gelen zincirleme trafik kazasında,1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

    Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    Kuveyt'te zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı #1

    KUM FIRTINASI NEDENİYLE KAZA OLDU

    Yetkililer, kazanın kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yaşandığını açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kuveyt'te zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı VİDEO


    Kuveyt'te zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı #2

    Kuveyt'te zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı #3

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