Kuzey Çevre Otoyolu'nda görülen yeşil ışık sürücüleri tedirgin ediyor

Kuzey Çevre Otoyolu'nda görülen yeşil ışık sürücüleri tedirgin ediyor

Kuzey Çevre Otoyolu'nun Şile yönünde yola yansıyan yeşil ışık sürücülere zor anlar yaşatıyor.

İstanbul'da Kuzey Çevre Otoyolu'nu Şile yönünde yola yansıyan yeşil ışık dikkat çekiyor.

Çekmeköy-Ümraniye sapağı geçildiğinde karşılaşılan yeşil ışık, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNİ DAĞITIYOR

Işık nedeniyle dikkati dağılan sürücüler için oldukça tehlikeli olan bu durum, meydana gelebilecek kazalara adeta davetiye çıkartıyor.

Konuyla ilgili yetkililerden yardım bekleyen sürücüler, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Kuzey Çevre Otoyolu'nda görülen yeşil ışık sürücüleri tedirgin ediyor VİDEO