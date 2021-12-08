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- Kuzey Çevre Otoyolu'nda görülen yeşil ışık sürücüleri tedirgin ediyor
Kuzey Çevre Otoyolu'nda görülen yeşil ışık sürücüleri tedirgin ediyor
Kuzey Çevre Otoyolu'nun Şile yönünde yola yansıyan yeşil ışık sürücülere zor anlar yaşatıyor.
- Haber Merkezi
- 08.12.2021 - 19:19
İstanbul'da Kuzey Çevre Otoyolu'nu Şile yönünde yola yansıyan yeşil ışık dikkat çekiyor.
Çekmeköy-Ümraniye sapağı geçildiğinde karşılaşılan yeşil ışık, sürücülere zor anlar yaşatıyor.
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNİ DAĞITIYOR
Işık nedeniyle dikkati dağılan sürücüler için oldukça tehlikeli olan bu durum, meydana gelebilecek kazalara adeta davetiye çıkartıyor.
Konuyla ilgili yetkililerden yardım bekleyen sürücüler, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.
Kuzey Çevre Otoyolu'nda görülen yeşil ışık sürücüleri tedirgin ediyor VİDEO