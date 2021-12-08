Euro
15.6059
0.36%
Dolar
13.7661
0.58%
Altın
790.1
0.67%
Borsa
2.032
1.39%
Bitcoin
697.011
-1.48%
BTXN Coin
44.00
-4.55%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Kuzey Çevre Otoyolu'nda görülen yeşil ışık sürücüleri tedirgin ediyor

    Kuzey Çevre Otoyolu'nun Şile yönünde yola yansıyan yeşil ışık sürücülere zor anlar yaşatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 19:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kuzey Çevre Otoyolu'nda görülen yeşil ışık sürücüleri tedirgin ediyor

    İstanbul'da Kuzey Çevre Otoyolu'nu Şile yönünde yola yansıyan yeşil ışık dikkat çekiyor.

    Çekmeköy-Ümraniye sapağı geçildiğinde karşılaşılan yeşil ışık, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

    SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNİ DAĞITIYOR

    Işık nedeniyle dikkati dağılan sürücüler için oldukça tehlikeli olan bu durum, meydana gelebilecek kazalara adeta davetiye çıkartıyor.

    Konuyla ilgili yetkililerden yardım bekleyen sürücüler, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.

    Kuzey Çevre Otoyolu'nda görülen yeşil ışık sürücüleri tedirgin ediyor VİDEO

    Kuzey Çevre Otoyolu nda görülen yeşil ışık sürücüleri tedirgin ediyor #1

    Kuzey Çevre Otoyolu nda görülen yeşil ışık sürücüleri tedirgin ediyor #2

    Kuzey Çevre Otoyolu nda görülen yeşil ışık sürücüleri tedirgin ediyor #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir