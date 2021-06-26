Interpol, Sarallar suç örgütünün liderini Türkiye'ye teslim etti.

İstanbul Beşiktaş'ta bir kafede 3 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin aranan Sarallar suç örgütünün lideri Zafer Saral yakalandı.

Saral, Kuzey Makedonya'nda Interpol tarafından yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

Nispetiye Caddesi'ndeki bir kafede 19 Temmuz 2016'da düzenlenen silahlı saldırıda Veysel Kadayıfçıoğlu, Tufan Gedik ve Yakup Oral hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

INTERPOL TÜRKİYE'YE TESLİM ETTİ

Saldırının Sarallar grubu tarafından gerçekleştirildiği belirlenmişti. Sarallar örgütünün lideri olduğu belirtilen Zafer Saral, Kuzey Makedonya'da yakalandı. Saral, Interpol tarafından Türkiye'ye iade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Saral, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kuzey Makedonya'da yakalanan Zafer Saral İstanbul'a getirildi ViDEO

CİHAN SARAL DA KUZEY MAKEDONYA YAKALANDI

Öte yandan polis, grup üyesi 9 kişiyi yakalamış ancak olayın faillerinden Zafer Saral ve Cihan Saral'ın yurt dışına kaçtığı anlaşılmıştı.

İstanbul'daki operasyon sürerken, Cihan Saral mayıs ayında Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.