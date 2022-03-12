Kuzey Marmara Otoyolu’nda kar nedeniyle 4 tır, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da perşembe günü itibarıyla etkisini artıran kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi.

İCA tarafından işletilen Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Uskumruköy mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi.

4 TIR, 2 YOLCU OTOBÜSÜ VE KAR KÜREME ARACI KAZAYA KARIŞTI

Kazaya 4 tır, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracı karıştı. Olayda kar küreme aracı şoförü ve yolcu otobüsü personeli 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 tır birbirine girdi

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLMEYE BAŞLANDI

Kar yağışının etkisini arttırdığı bölgede ekipler kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışma başlattı. Kazanın olduğu noktada trafik akışı tek şeritten verilmeye başlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’na girişlerin trafik yoğunluğu yaşanmaması için Odayeri gişelerinden kapatıldığı öğrenildi.