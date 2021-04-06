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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobil, gişelere girmek için bekleyen kamyona arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 15:38
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 16:09
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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda hızla ilerleyen Murat Öztürk yönetimindeki otomobil, Kurnaköy gişelerine girmek üzere bekleyen Serkan Meriçkan yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Murat Öztürk'ün cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

    "BİR GÜMBÜRTÜ KOPTU"

    Kamyon sürücüsü Serkan Meriçkan, "İki tane tır vardı. Ben bekliyordum hareket halinde değildim. Bir gümbürtü koptu. Ben kamyon çarptı sandım. Olay bu. Görüntü ortada." dedi.

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza VİDEO

    Kuzey Marmara Otoyolu kaza

    Kuzey Marmara Otoyolu kaza

    Kuzey Marmara Otoyolu kaza

    Kuzey Marmara Otoyolu kaza

    Kuzey Marmara Otoyolu kaza

    Kuzey Marmara Otoyolu kaza

    Kuzey Marmara Otoyolu kaza

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