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    Kuzey Marmara Otoyolu’nda iplik yüklü tır devrildi

    Ankara istikametinde seyir halinde olan iplik yüklü tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayınca devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 12.10.2021 - 17:18
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 17:35
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    Kuzey Marmara Otoyolu’nda iplik yüklü tır devrildi

    Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikametinde seyir halinde olan iplik yüklü tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

    Virajı alamayan tır, saat 13.00 sıralarında Beykoz Riva Kavşağı’nda devrildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tır şoförü ve yanındaki yolcu kazayı yaralı olarak atlattı.

    Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda iplik yüklü tır devrildi VİDEO

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda iplik yüklü tır devrildi #1

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda iplik yüklü tır devrildi #2

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