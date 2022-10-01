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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 1 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 100 metre sürüklenip viyadük ayağına çarparken, Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
    • 01.10.2022 - 03:04
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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü 1 yaralı

    İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Sapakpınar mevkiinde, Şenol Köroğlu idaresindeki 06 FY 1072 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, 100 metre sürüklenip, viyadük ayağına çarptı.

    Sıkışan yaralılar güçlükle çıkarıldı

    Durumun 112 Acil Çağrı merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü Şenol Köroglu ve A.K’yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

    Kuzey Marmara Otoyolu nda kaza: 1 ölü 1 yaralı #1

    Sürücü hayatını kaybetti

    İHA'nın aktardığına göre; sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından araç sürücüsü Şenol Köroğlu’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan A.K ise sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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