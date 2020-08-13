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    Kuzey Marmara otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

    Yol ortasında arıza yapan otomobile, başka bir otomobil çarptı. Kazada arıza yapan aracın sürücüsü yaşamını yitirirken, 2 çocuğu ve diğer sürücü hafif yaralandı.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 17:01
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    Kuzey Marmara otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

    Kuzey Marmara otoyolu Sarıyer mevkisi Edirne istikametinde, iki çocuğuyla birlikte seyir halinde olan Yunus Altan’ın kullandığı 34 TH 0739 plakalı otomobil, orta şeritte arıza yaptı.

    Süratli bir şekilde seyir halinde olan 34 CNC 809 plakalı otomobilin sürücüsü ise Altan'ın yol ortasında kalan aracına arkadan çarptı.

    1 ÖLÜ, 2'Sİ ÇOCUK 3 YARALI

    Kaza sonucu metrelerce sürüklenerek şerit değiştiren otomobilin sürücüsü Altan hayatını kaybederken, 2 çocuğu ve çarpan otomobilin sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve otoyol görevlileri ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

    Kuzey Marmara otoyolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı #1

    Jandarma ve polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, Altan’ın cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın müdahalesinin ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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