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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 5 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde Sakarya geçişinde iki araç çarpıştı. Çarpışma sonucu 5 kişi yaralandı.
    • 08.05.2022 - 03:05
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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 5 yaralı

    Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Sakarya Korucuk Mahallesi geçişinde, soy isimleri öğrenilemeyen Sıla idaresindeki marka otomobil ile Hasan idaresindeki otomobil çarpıştı.

    5 kişi yaralandı

    Çarpışma sonucu 5 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kuzey Marmara Otoyolu nda kaza: 5 yaralı #1

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Kuzey Marmara Otoyolu nda kaza: 5 yaralı #2

    Kuzey Marmara Otoyolu nda kaza: 5 yaralı #3


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