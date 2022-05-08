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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde Sakarya geçişinde iki araç çarpıştı. Çarpışma sonucu 5 kişi yaralandı.
- 08.05.2022 - 03:05
Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Sakarya Korucuk Mahallesi geçişinde, soy isimleri öğrenilemeyen Sıla idaresindeki marka otomobil ile Hasan idaresindeki otomobil çarpıştı.
5 kişi yaralandı
Çarpışma sonucu 5 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
İHA'nın haberine göre yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.