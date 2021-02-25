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- Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı
- İHA
- 25.02.2021 - 09:12
- Güncelleme : 25.02.2021 - 09:43
Pendik’te yaşanan yangın sürücüleri korkuttu.
Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri mevkisinde saat 06.30 sıralarında, seyir halinde olan ve plastik kimyasal madde taşıyan kamyonetin motor kısmından, belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.
Dumanları fark eder etmez sağ şeride çeken sürücü Kamer Akkaya, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
ÇARESİZCE İZLEDİ
Motor kısmından alev alan kamyonetin tamamı kısa sürede alevlere teslim oldu. Kimyasal maddeler yola saçıldı.
Sürücü Akkaya, olan biteni çaresizce izledi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı VİDEO
EKİPLER GEÇ GELDİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.
Sürücü Akkaya, itfaiye ekiplerinin geç geldiğini iddia etti.
“MAĞDURİYETİM GİDERİLSİN”
Sürücü Kamber Akkaya, olay anını şu sözlerle anlattı:
“Aracın motor kısmından ses geldi, kenara çektim. Dumanlar yükselince yangın tüpüyle söndürmeye çalıştım ama fayda etmedi. İtfaiye ekiplerine haber verdim. Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.”