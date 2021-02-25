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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı

Kimyasal madde taşıyan bir kamyonet seyir halindeyken bir anda alev aldı. Otoyolun ortasında yanmaya başlayan kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.