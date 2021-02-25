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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı

    Kimyasal madde taşıyan bir kamyonet seyir halindeyken bir anda alev aldı. Otoyolun ortasında yanmaya başlayan kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 09:43
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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı

    Pendik’te yaşanan yangın sürücüleri korkuttu.

    Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri mevkisinde saat 06.30 sıralarında, seyir halinde olan ve plastik kimyasal madde taşıyan kamyonetin motor kısmından, belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

    Dumanları fark eder etmez sağ şeride çeken sürücü Kamer Akkaya, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

    ÇARESİZCE İZLEDİ

    Motor kısmından alev alan kamyonetin tamamı kısa sürede alevlere teslim oldu. Kimyasal maddeler yola saçıldı.

    Sürücü Akkaya, olan biteni çaresizce izledi.

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı VİDEO

    Kuzey Marmara Otoyolu nda kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı #1

    EKİPLER GEÇ GELDİ

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.

    Sürücü Akkaya, itfaiye ekiplerinin geç geldiğini iddia etti.

    Kuzey Marmara Otoyolu nda kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı #2

    “MAĞDURİYETİM GİDERİLSİN”

    Sürücü Kamber Akkaya, olay anını şu sözlerle anlattı:

    “Aracın motor kısmından ses geldi, kenara çektim. Dumanlar yükselince yangın tüpüyle söndürmeye çalıştım ama fayda etmedi. İtfaiye ekiplerine haber verdim. Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.”

    Kuzey Marmara Otoyolu nda kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı #3

    Kuzey Marmara Otoyolu nda kimyasal yüklü kamyon alev alev yandı #4

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